Roma, 11 nov "Trovo moto significativa e positiva l'apertura di un processo realmente costituente del Pd, dopo la botta che abbiamo avuto alle elezioni. E' un gesto non scontato e importante, di generosità e umiltà. Non serve solo una frettolosa corsa a cambiare il gruppo dirigente, ma anche una riflessione aperta, larga profonda". Lo ha detto Elly Schlein in una diretta Instagram.

