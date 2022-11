Pd: Schlein lancia appuntamento domenica a Roma, 'costruiamo nuova strada'**

Roma, 29 nov. "Siete tutte e tutti invitati al Monk a Roma, domenica 4 dicembre alle 10". Così' Elly Schlein in un video postato su Istagram.

"Abbiamo bisogno di vederci con le tante persone con cui ci siamo scritti e sentiti in queste settimane dentro il Pd e sul percorso costituente così come fuori. Abbiamo bisogno di confrontarci attorno a quella visione di futuro fatta di proposte concrete che vogliamo portare come nostro contributo a questo percorso, abbiamo bisogno di organizzarci e di costruire insieme una nuova strada che parta da noi, da voi, e che attraversi il Paese per cambiarlo".

