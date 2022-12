PD: Schlein, 'Renzi ha lasciato solo macerie, taccia su nostro futuro'**

Roma, 4 dic. "Rispondo anche a chi, come Renzi, non meriterebbe una risposta, quando dice che ci ha messo lui in Parlamento. Per quanto mi riguarda in PArlamento mi ci hanno messo 53mila preferenze. A Renzi va un altro merito, di aver spinto me e tanti altri fuori del Pd con le sue scelte arroganti, la sua guida scellerata", "umiliando chiunque avesse un'idea diversa. Renzi ha lasciato macerie e se ne è andato a fare altro, non capisco perché debba dire lui al Pd quello che deve fare", mentre "già ammicca al governo". Così Ely Schlein, alla convention a Roma dove è attesa la sua ufficializzazione nella corsa alla guida del PD.

