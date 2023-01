Pd: Scotto, 'rientro? Ad assemblea nuova Carta, primo passo ma serve tempo'**

Roma, 16 gen. "Bonaccini non ho bene capito cosa volesse dire, ma le parole di Elly stamattina le ho apprezzate perché ha valorizzato il principio che si tratta di un congresso costituente. Cosa che per noi non è secondaria". Così Arturo Scotto, coordinatore di Articolo Uno, interpellato dall'Adnkronos sulle parole dei candidati alla segreteria Pd, Stefano Bonaccini e Elly Schlein, sul possibile rientro dei 'bersaniani'.

"Noi entriamo dentro questo percorso proprio perché c'è la possibilità di un soggetto costituente. Non si rientra in quello che già c'era, ma in quello che si formerà. E le parole di Elly da questo punto di vista sono molto importanti".

Ma se vince Bonaccini cambia qualcosa sulla possibilità che rientrate? "Noi diamo molta importanza al passaggio di sabato". Quello dell'assemblea nazionale quando verrà presentata la Carta dei Valori? "C'è stato un lavoro del comitato costituente a cui hanno partecipato soggetti politici, dirigenti del Pd e di Articolo Uno, intellettuali, forze esterne e per noi quel passaggio ha un valore. E' la Carta del nuovo Pd e ci auguriamo che da parte di tutti i candidati ci sia l'impegno a rispettarla e a far sì che il percorso costituente vada avanti anche dopo le primarie".

Scotto, ma basta una nuova Carta dei Valori a farvi decidere se rientrare o no nel Pd? "Ovviamente non sono così illuso da pensare che basti. Ma credo sia importante l'ancoraggio a una Carta che metta al centro la lotta alle disuguaglianze, la rappresentanza politica de lavoro, la lotta ai cambiamenti climatici e che, rispetto a quella del Lingotto dove si parlava di 'non interferire' nel mercato, superi l'illusione che il liberalismo possa essere di sinistra".

Tutto questo "rappresenta un avanzamento, ma è solo un primo passo. Noi pensiamo a un nuovo Pd. E per questo servono tempi inevitabilmente più lunghi. Recuperare le forze fuori che si sono allontanate, non si risolve con le primarie né con il matrimonio tra Pd e Articolo Uno. Noi lavoriamo perché ci sia, ma non basta".

Scotto, lei dice che Bonaccini non è stato chiaro sul possibile rientro di Articolo Uno eppure si è preso le critiche di Calenda che parla di 'fritto misto'... "Il tema non è rientrare nel Pd, ma costruire una forza socialista. Calenda non ne fa parte e non si capisce perché continui a interferire".

