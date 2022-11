Pd: si lavora a comitato costituente, Letta soddisfatto 'dibattito è partito'**

Roma, 22 nov. Giovedì in Direzione Pd verrà formato il Comitato costituente nazionale. Un organismo che sarà composto sia da personalità interne ai dem, che da esterni. E sulla composizione e i desiderata della varie componenti Pd si sta lavorando in queste ore, il tutto nel rispetto del pluralismo ma anche di una "logica di allargamento". Il Comitato avrà il compito di scrivere il Manifesto dei Valori che verrà presentato all'assemblea costituente del 20/22 gennaio. Intanto dal Nazareno si sottolinea come da parte del segretario Enrico Letta ci sia una "grande soddisfazione: il dibattito è partito e orientato sul futuro, non con lo sguardo rivolto al passato".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA