Pd: Tomaso Montanari, 'Letta? Congresso sia davvero aperto a tutto campo progressista'**

Roma, 30 set. Bene "l'idea di non farsi sconti" e "finirla con candidature e proposte estemporanee". A patto che sia un congresso "davvero aperto all'esterno", perché "un conto è una costituente del campo progressista, un conto una ricostituente del Pd...". Il professor Tomaso Montanari, parlando con l'Adnkronos, 'promuove' la lettera di Enrico Letta oggi agli iscritti dem in cui il segretario delinea il percorso di un congresso 'costituente' del nuovo Pd. Montanari è tra i firmatari, con Rosy Bindi e Gad Lerner tra gli altri, dell'appello 'Campo progressista, imparare la lezione e ricominciare insieme' pubblicato proprio questa mattina.

Professore, nella lettera di Letta trova risposte al vostro appello? "Senz'altro. C'è l'idea di non farsi sconti e il tentativo di finirla con candidature e proposte estemporanee. Qui la domanda deve essere sul senso del Pd stesso, su quello che ha fatto il Pd, sui suoi contenuti. Serve una diagnosi profonda e serve apertura".

Letta ha proposto un congresso aperto, stile Agorà democratiche. E' la strada giusta? "Bisogna capire se è veramente aperto o se invece è in realtà un processo di cui si conosce già l'esito. Se si tratta di una partecipazione di facciata o se vogliono davvero aprire all'esterno. Il Pd, con la crisi di consenso e credibilità che sta attraversano non può permettersi di fare delle cose per finta. Serve un cambiamento profondo e la cosa non si risolve solo dentro il Pd. Il nostro appello è rivolto infatti anche ai 5 Stelle e a tutto il campo progressista". Il congresso del Pd, secondo la proposta di Letta, è aperto a tutti coloro che intendono iscriversi e partecipare. Lei si iscriverebbe? "Non lo so. Io ho votato 5 Stelle. Dipende da loro, da quanto sia davvero un congresso aperto. Un contro è una costituente del campo progressista, un conto una ricostituente del Pd".

