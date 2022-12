Pd: ufficio stampa Prodi, 'non sostiene nessun candidato al congresso'**

Roma, 6 dic. "Ci sarebbe da stupirsi, se non fosse che non è la prima volta, di quanto pubblica oggi Il Giornale, in un articolo, pag.10, a firma di Pasquale Napolitano, circa un ' endorsement di Prodi avvenuto nelle settimane scorse' a favore di Elly Schlein. Un appoggio di cui non vi è nessuna traccia, che non ha alcun riscontro e che è destituito di ogni fondamento". Così l'ufficio stampa di Romano Prodi.

"Come già dichiarato solo 15 giorni fa, si ribadisce che il Presidente Prodi non partecipa al Congresso del Partito Democratico con il suo sostegno ad una specifica candidatura".

