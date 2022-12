Pelé: CR7, 'addio al re, profondo dolore per il mondo del calcio'**

Roma, 29 dic. - "Le mie più sentite condoglianze a tutto il Brasile, e in particolare alla famiglia del signor Edson Arantes do Nascimento. Un semplice 'addio' all'eterno Re Pelé non sarà mai abbastanza per esprimere il dolore che abbraccia in questo momento tutto il mondo del calcio". Così su Instagram Cristiano Ronaldo ricorda Pelé, scomparso oggi a San Paolo all'età di 82 anni.

Pubblicità

"Un'ispirazione per tanti milioni, un riferimento a ieri, oggi, sempre. L'affetto che hai sempre dimostrato per me è stato ricambiato in ogni momento condiviso, anche a distanza. Non sarà mai dimenticato e la sua memoria resterà per sempre in ognuno di noi amanti del calcio. Riposa in pace Re Pelé", aggiunge il 37enne portoghese, 5 volte pallone d'oro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA