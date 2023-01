Pensioni: Fontana, 'non basta tamponare falle, ridisegnare sistema con coraggio e prudenza'**

Roma, 18 gen. "Solo un corretto funzionamento del sistema previdenziale può garantire quel benessere diffuso, e in ultima analisi la coesione sociale, che il patto costituzionale ci obbliga a perseguire. Il sistema pensionistico italiano tiene; ma l'equilibrio su cui si regge è precario, quindi una crisi è sempre possibile. Per evitarla, non basta continuare a tamponare le falle, ma occorre provare a ridisegnare con coraggio e prudenza tutto il sistema. È in questa sfida che si misura la responsabilità della politica". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo alla presentazione del rapporto "Il bilancio del sistema previdenziale italiano. Andamenti finanziari e demografici delle pensioni e dell'assistenza per l'anno 2021”, curato dal Centro studi e ricerche di itinerari previdenziali.

