Più Europa: Pizzarotti aderisce e si candida a segretario**

Roma, 2 dic. "Con convinzione ed entusiasmo, ho deciso di iscrivermi a Più Europa ed al tempo stesso ho dato la mia disponibilità al ruolo di segretario, consapevole dell'importanza di tale carica e con la volontà di contribuire ad allargare una comunità di iscritti, con la quale ho sempre collaborato". Così Federico Pizzarotti su Fb.

Scrive l'ex-sindaco di Parma: "Le nostre strade si sono Infatti intrecciate più volte nel corso del tempo. Dalle politiche del 2018 alle europee del 2019 in prima persona come candidato, alle amministrative di Parma del 2017 del 2022. Diritti, libertà ed un'Italia forte in Europa Unita sono sempre stati i miei ideali come lo sono per Più Europa".

"Ora è tempo di ripartire e dare proprio contributo per rimettere al centro del paese i valori le idee che hanno dato a Più Europa la possibilità di nascere ed affermarsi, perché Più Europa significa anche 'Più Italia'. Mantenendo ben saldi i principi ispiratori che hanno portato alla creazione di questo partito, l'obiettivo è ampliare l'ambito progettuale ad altre tematiche rilevanti come quella ambientale ed ampliare il radicamento di Europa sul territorio dando voce casa ai progetti civici. A breve sul mio sito troverete le interviste, le proposte e di valori che meglio chiariranno il mio percorso congressuale".

