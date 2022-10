Pnrr: Draghi, 'nei prossimi mesi e anni attuare riforme, spendere bene risorse'**

Roma, 5 ott. "La relazione al Parlamento illustra l'attività svolta finora per l'attuazione del PNRR. La prima fase, dedicata soprattutto al disegno e all'approvazione delle riforme, si sta esaurendo. Nei prossimi mesi e anni occorre attuare queste riforme sul campo, monitorando continuamente i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi quantitativi indicati nel PNRR". Lo ha detto il premier Mario Draghi nel corso della riunione a Palazzo Chigi con i ministri e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli sul Pnrr.

Pubblicità

"Per gli investimenti, la fase relativa alle procedure pubbliche per l'assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori è in gran parte terminata - ha illustrato il presidente del Consiglio -: occorre ora fare in modo che gli investimenti vengano portati a termine nei tempi e nei modi previsti, assicurando che le risorse europee siano spese in modo trasparente e onesto. Il governo ha adottato tutte le misure necessarie a favorire una efficace attuazione del Piano. Sin dall'inizio abbiamo previsto forme di supporto e assistenza per gli enti attuatori, garantendo già dalla fase di progettazione degli interventi l'accesso agli strumenti messi in campo dalle società partecipate pubbliche".

"Per rispondere all'aumento del tasso d'inflazione, abbiamo rafforzato gli strumenti per adeguare i costi delle opere all'andamento dei prezzi. Abbiamo inoltre assicurato un incisivo sistema di monitoraggio e di controllo degli interventi anche al fine di evitare frodi e infiltrazioni criminali. È essenziale dimostrare che le risorse siano spese correttamente e che le riforme e gli investimenti siano portati a termine come previsto. Il Piano REPowerEU, destinato ad assicurare l'autonomia energetica dalla Russia con l'inserimento di un nuovo capitolo nei PNRR nazionali, rappresenta la sfida per i prossimi mesi".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA