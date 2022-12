Pnrr: Mattarella, 'occasione per sviluppo equo e sostenibile coerente con Agenda 2030'**

Roma, 13 dic. "In una visione di innovazione e rinnovamento vanno colte pienamente le opportunità offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza concepito nell'ambito delle iniziative dell'Unione europea per uno sviluppo equo, inclusivo e sostenibile, in piena armonia con gli obiettivi delineati dall'Agenda 2030 delle Nazioni unite". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise.

