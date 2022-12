Al Rayyan, 3 dic. - L'Argentina si qualifica ai quarti di finale del mondiale di Qatar 2022 dove affronterà l'Olanda il prossimo 9 dicembre. La nazionale albiceleste supera 2-1 l'Australia in un match disputato all'Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan. Per la squadra di Scaloni a segno Messi al 35' e Alvarez al 57'; per gli aussie autogol di Fernandez al 77'.

