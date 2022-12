Qatar 2022: Bagni, ‘Argentina ha grinta e carattere, Croazia annichilita'**

Roma, 14 dic. “L'Argentina è quella vista anche con la Croazia: una squadra sempre sul pezzo, non regalano niente. Hanno la ‘garra', sono cattivi e attenti. Una nazionale difficile da affrontare anche se in certe circostanze non ha fatto bene, ma l'importante è portare il risultato a casa”. Sono le parole di elogio per l'Albiceleste di Salvatore Bagni, ex giocatore del Napoli e della Nazionale che all'Adnkronos commenta il successo per 3-0 dei sudamericani in semifinale contro i vice-campioni del mondo.

Pubblicità

“L'Argentina non ha concesso niente, il problema della Croazia si è visto, è poco pungente, lì davanti crea poco e con l'Argentina l'ha fatto ancora meno. Quando gli argentini sono passati in vantaggio la partita è di fatto finita”, sottolinea Bagni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA