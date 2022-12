Qatar 2022: Colantuono, 'Messi ha raggiunto Maradona, ora è al suo livello'**

Roma, 14 dic. - "Maradona hanno fatto la storia del calcio e Messi lo sta raggiungendo. Direi che in questo mondiale ha raggiunto il livello di Diego anche con la maglia della Nazionale. Anche lui ha conquistato la seconda finale ad un mondiale e gli auguro domenica di alzare la Coppa: la meriterebbe per coronare una carriera straordinaria". Stefano Colantuono si esprime così all'Adnkronos sul parallelo tra Diego Maradona e Lionel Messi. "Io ho conosciuto meglio Diego che ho affrontato in campo da avversario ed è stato un fenomeno assoluto, ti lasciava a bocca aperta ad ogni giocata -sottolinea l'ex tecnico, tra le altre, di Atalanta e Udinese-. Messi ha la stessa qualità nelle giocate, gli mancava forse la capacità di essere leader che Diego aveva naturalmente ma in questi ultimi anni ha colmato anche questa lacuna".

