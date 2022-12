Qatar 2022: Confederazione Marocchini Italia, 'quarto posto enorme risultato per il Paese'**

Roma, 16 dic. "La comunità marocchina è contentissima comunque per il quarto posto, abbiamo vissuto questo come un momento di grande gioia. Nessuno di noi si aspettava di arrivare tra le prime quattro, è stato un risultato insperato, e ringraziamo anche tutti gli italiani che tifavano per il nostro Paese e hanno vissuto con noi in pace e in amicizia questa partita, ce n'erano tanti". A dirlo all'Adnkronos, commentando a caldo il quarto posto del Marocco ai Mondiali di Calcio in Qatar (dopo la sconfitta nella finalina contro la Croazia per 2-1), è Ahmed Ouagandar, Presidente della Confederazione dei Marocchini in Italia.

"Per il Marocco quello ottenuto in questi Mondiali è comunque un grande risultato -prosegue Ouagandar- Ci guadagniamo nel ritorno sul turismo, sulla conoscenza da parte del mondo del nostro Paese. Ho potuto verificare su Google che il Marocco è stato spesso fra le prime tre, quattro parole più cercate in tutto il mondo".

La 'scalata' ai vertici del Mondiale ha avuto importanti ripercussioni a molti livelli, come spiega Ouagandar. "C'è anche un grande impatto sulla festa, sulla condivisione, sull'integrazione, a parte quei quattro 'cretini' che sono solo dei vandali, ma quelli ci sono in ogni Paese". Nemmeno un pizzico di delusione? "No, mio nonno diceva: se qualcuno fa qualcosa meglio di te non invidiarlo, la prossima volta cerca di fare meglio di lui'. Così ragioniamo noi", conclude Ahmed.

