Avrebbero creato e commercializzato oltre 115 milioni di euro di falsi crediti d’imposta relativi a spese sostenute per interventi edilizi assistiti dal regime agevolativo dei Bonus facciate e Bonus ristrutturazioni, in realtà mai avvenuti. Adesso per due imprenditori, uno campano e uno modicano, sono scattate le manette. I finanzieri del Comando provinciale di Ragusa hanno eseguito un provvedimento, emesso dal gip di Ragusa, con cui è stata disposta la custodia cautelare in carcere per il campano e i domiciliari per il modicano. L’autorità giudiziaria ha disposto anche il blocco dei crediti fiscali inesistenti, con il sequestro preventivo di denaro, beni e assetti societari per un valore di 115.135.522 euro. Ecco il video dalla Gdf a corredo dell'operazione,