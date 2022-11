Doha, 25 nov. L'Iran conquista il primo successo ai Mondiali di Qatar 2022 battendo in pieno recupero 2-0 il Galles, dopo la pesante sconfitta con l'Inghilterra, e salendo a tre punti in classifica, lasciando i gallesi a 1 dopo il pari con gli Usa. La squadra di Queiroz ha meritato il successo per la mole di gioco espressa e le occasioni da gol create, con pali e Var che li avevano frenati fino al 98' quando è giunta prima la rete di Roozbeh Cheshmi e poi quella al 101' di Ramin Rezaeian Semeskandi, con il Galles in dieci per l'espulsione del portiere. L'Iran è così in piena corsa per il passaggio del turno.

L'occasione più clamorosa nel primo tempo è proprio per gli iraniani ai quali al 17' viene annullato dal Var un gol di Gholizadeh per posizione di fuorigioco. Anche ad inizio ripresa Iran vicino al vantaggio: al 52' Azmoun scappa in campo aperto e nonostante l'opposizione di Rodon trova lo spazio per la conclusione una volta arrivato davanti ad Hennessey, colpendo il palo, sul proseguio dell'azione ancora il palo respinge la conclusione a giro di Gholizadeh. Al 73' altra occasione per l'Iran con Ezatolahi che libera il destro rasoterra dal limite dell'area ma Hennessey devia in corner. All'84' Galles pericoloso con Davies che dal limite dell'area impegna Hosseini.

Finale di gara convulso: all'86' l'arbitro Escobar, dopo l'analisi al Var, mostra il cartellino rosso al portiere del Galles Hennessey, autore di un intervento falloso fuori area ai danni di Taremi. L'Iran prova ad approfittare della superiorità numerica con il Galles che ha in campo quattro giocatori offensivi pronti a colpire in ripartenza, ma nel finale succede di tutto: al 98' lIran passa in vantaggio, Cheshmi raccoglie una respinta corta della difesa gallese e lascia partire un destro secco dai 25 metri che si insacca alla sinistra di Ward. Il Gaslle si riversa nella metà campo iraniana e in contropiede al 101' subisce il raddoppio con la rete di Rezaeian. Taremi in ripartenza e poi apre per Rezaeian che controlla in area e supera Ward con un preciso tocco sotto.

