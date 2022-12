Qatar 2022: gruppo E, Costa Rica-Germania 2-4, entrambe le nazionali eliminate**

Al Khor, 1 dic. - La Germania batte 4-2 la Costa Rica in un match dell'ultima giornata del gruppo E dei mondiali di Qatar 2022, disputato all'Al Bayt Stadium di Al Khor. Per i tedeschi a segno Gnabry al 10', Havertz con una doppietta al 73' e all'85' e Fulkrug al 91'; per i centramericani in rete Tejeda al 58' e Vargas al 70'. Entrambe le squadre escono di scena dalla Coppa del Mondo: la Germania chiude a pari punti con la Spagna a quota 4 ma sono terzi per una peggiore differenza reti, Costa Rica fanalino di coda con 3 punti.

