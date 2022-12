Qatar 2022: quarti di finale, Olanda-Argentina 2-2 dopo i supplementari, si va ai rigori**

Lusail, 9 dic. - Terminano sul punteggio di 2-2 anche i tempi supplementari di Olanda-Argentina, secondo quarto di finale del mondiale di Qatar 2022, in corso di svolgimento al Lusail Stadium. Per l'albiceleste in gol Molina al 35' e Messi su rigore al 73', per gli arancioni a segno Weghorst con una doppietta all'83' e al 101'. Saranno i calci di rigore quindi a decidere l'avversaria della Croazia nella prima semifinale del mondiale, in programma il 13 dicembre.

