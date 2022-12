Qatar 2022: Roberto Martinez si dimette, 'è stata mia ultima partita da ct Belgio'**

Al Rayyan, 1 dic. - "Questa è stata la mia ultima partita da ct della nazionale. È stato emozionante... Non posso più continuare, ho già salutato giocatori e staff". Con queste parole Roberto Martinez si dimette da ct del Belgio. "Ero vicino a smettere comunque, in qualsiasi modo fosse andata a finire oggi e pure se fossimo diventati campioni", aggiunge Martinez in conferenza stampa dopo il pareggio per 0-0 con la Croazia che elimina i 'diavoli rossi' dal mondiale di Qatar 2022.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA