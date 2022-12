Qatar 2022: Tardelli, 'Brasile favorita e Mbappé il più forte del mondiale'**

Roma, 7 dic. - "La mia favorita per questo mondiale è il Brasile. Mi sembra la squadra che giochi meglio e ha anche giocatori di livello assoluto in tutti i reparti e in attacco ha due fenomeni come Neymar e Vinicius". Lo dice all'Adnkronos Marco Tardelli commentando le prime due settimane e mezzo del Mondiale di Qatar 2022. "Sono andate ai quarti di finale quasi tutte le squadre pronosticate -prosegue il campione del mondo 1982-. La sorpresa in positivo è stato il Marocco, quella negativa la Spagna che gioca bene ma conclude poco. Ha deluso anche la Germania ma io un po' me l'aspettavo perché i tedeschi da un po' di anni non hanno più una squadra competitiva ai massimi livelli".

Due le stelle più lucenti sin qui della Coppa del Mondo. "Facile dire Mbappé, in questo momento è lui il più forte e poi mi ha impressionato Vinicius, loro due potranno essere i Messi e CR7 dei prossimi dieci anni. Ora però arrivano le partite decisive e mi aspetto che Messi, Neymar e magari anche Ronaldo possano salire di livello".

