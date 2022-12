Qatargate: lunedì moglie Panzeri in aula a Brescia per consegna a Belgio**

Milano, 17 dic. Maria Dolores Colleoni, moglie dell'ex eurodeputato del gruppo S&D Pier Antonio Panzeri arrestato a Bruxelles con le accuse di corruzione e riciclaggio, comparirà lunedì 19 dicembre davanti alla corte d'appello di Brescia dopo le manette - scattate dieci giorni fa - su mandato di arresto europeo. Per la giustizia belga l'ex europarlamentare del Pd e poi di Articolo Uno è componente di "un'organizzazione criminale" che sarebbe finanziata da Marocco e Qatar, e la moglie (così come la figlia) "sembra essere pienamente consapevoli delle attività" del marito e sembra "persino partecipare nel trasporto dei 'regali' dati al Marocco da A.A., ambasciatore del Marocco in Polonia" come si legge nel mandato firmato dal giudice Michel Claise.

All'udienza che si terrà a porte chiuse sarà presente la 68enne, svela all'Adnkronos l'avvocato Nicola Colli che insieme al collega Angelo De Riso, assiste madre e figlia (per lei l'udienza è fissata per martedì 20 dicembre) ora ai domiciliari.

"Nell'udienza di lunedì la corte d'Appello di Brescia dovrà giudicare se accogliere la richiesta belga in base al mandato di arresto europeo. Ci sono presupposto piuttosto stringerti, ma ci sono anche spunti per la difesa per non chiedere la consegna. Non voglio dire oltre, non voglio svelare prima le nostre carte". La decisione collegiale dei giudici è attesa in tempi brevi, entro Natale o al massimo i primi di gennaio.

