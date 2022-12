Qatargate: Schlein, 'gravissimo e vergognoso, questione morale riguarda tutte le forze'**

Roma, 14 dic "Da ex europarlamentare trovo gravissimo e vergognoso quanto emerge sulle accuse di corruzione che coinvolgono alcuni deputati, ex deputati e assistenti attivi nel Parlamento europeo. È un danno enorme alla credibilità delle istituzioni e rischia di avere un pesante riverbero anche su chi, e siamo tanti, invece cerca ogni giorno di svolgere il proprio ruolo di rappresentanza dei cittadini e delle cittadine perseguendo esclusivamente l'interesse generale. La questione morale continua ad essere estremamente attuale e chiama in causa tutte le forze politiche, a sinistra come a destra". Lo scrive su Facebook Elly Schlein.

