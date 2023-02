Quirinale: Andrea, tutti a mangiare a 'PizzaAut'**

Roma, 4 feb. Andrea Premoli, diciotto anni, milanese, dall'inizio del percorso liceale dedica grande attenzione a un suo compagno di classe con disabilità. Attenzione che vuol dire aiuto concreto, ma proprio nell'aiuto nasce soprattutto una bellissima amicizia. Andrea affianca l'amico quotidianamente nello studio e nei compiti, cercando di semplificare per lui i contenuti, in previsione di verifiche scritte e orali. E l'amicizia non si ferma all'orario scolastico: Andrea cerca di coinvolgere l'amico invitandolo a feste, incontri o semplici passeggiate all'aperto, per facilitarne l'integrazione con gruppi di coetanei.

I valori di solidarietà di Andrea si esprimono anche nel sostegno al progetto lavorativo “PizzaAut”, pizzeria gestita da soli ragazzi con problemi psicofisici. Un'opera di sensibilizzazione sui temi della disabilità che Andrea svolge anche attraverso i social.

