Quirinale: Diletta, l'angelo custode della compagna disabile**

Roma, 4 feb. Diletta Lago, diciotto anni, di Cittadella, in provincia di Padova, ha vinto nel 2020 il primo premio per la sezione ragazzi del concorso letterario Andersen-Baia delle Favole, dedicato alla letteratura per l'infanzia, presentando una sua fiaba, successivamente pubblicata dalla Casa editrice Itaca con il titolo “Estrela e il fiore perduto”, realizzando personalmente anche le illustrazioni del libro.

Diletta impiega il proprio tempo libero svolgendo diverse attività di animazione per i bambini della parrocchia. Sin dai tempi della scuola dell'infanzia, condivide il percorso scolastico con una compagna con disabilità cognitiva, facendosi spesso interprete dei suoi bisogni e cercando di facilitarne l'integrazione all'interno della classe e l'inserimento in un gruppo di coetanei, anche oltre l'ambito scolastico.

