Quirinale: Francesca, al Cern senza dimenticare gli abruzzesi in difficoltà**

Roma, 4 feb. Francesca Di Sabatino, diciotto anni, residente a Isola del Gran Sasso d'Italia, in provincia di Teramo, con la sua passione per la fisica e l'astronomia è riuscita, dopo una dura selezione, a guadagnarsi un periodo di tirocinio presso il Cern di Ginevra.

Ma Francesca è sempre rimasta molto legata al suo territorio e alla sua comunità. Dedica il proprio tempo libero a organizzare attività ricreative ed educative per i più piccoli, nella parrocchia e nella biblioteca comunale. La sua sensibilità l'ha spinta, inoltre, a prestare la propria opera come volontaria in un'associazione locale che aiuta le famiglie in difficoltà, e purtroppo il loro numero è aumentato con la pandemia.

