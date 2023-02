Quirinale: Maria Grazia, i ragazzi ucraini a lezione di italiano**

Roma, 4 feb. Maria Grazia Fragale, diciassette anni, di Serrastretta, in provincia di Catanzaro, organizza attività in parrocchia cercando, attraverso la recitazione, il canto, la musica e i giochi, di trasmettere ai bambini alcuni valori fondamentali, primo tra tutti quello della convivenza pacifica e della solidarietà.

Pubblicità

Maria Grazia si è distinta per generosità e spirito di accoglienza anche nei confronti di una ragazza ucraina, che ha affiancato a scuola e aiutato, con grande discrezione, facilitandone l'inserimento all'interno della classe. Non ha fatto mancare il proprio aiuto per l'apprendimento della lingua italiana ad altri rifugiati ucraini, ospiti temporaneamente nel nostro Paese.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA