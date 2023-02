Quirinale: Mario, corriere per gli anziani durante il Covid e in prima linea contro bulli**

Roma, 4 feb Diciasette anni compiuti nel novembre scorso, Mario Amatuzio, di Bojano, in provincia di Campobasso, durante il periodo del Covid si è impegnato per consegnare a domicilio cibo e farmaci ad anziani soli, e facendo loro compagnia nel proprio tempo libero.

A scuola invece è stato sempre in prima linea per favorire l'inclusione di coetanei in difficoltà e contrastare il bullismo. Per questo ha ideato campagne multimediali di sensibilizzazione. La sua azione di solidarietà si è concretizzata anche sul piano personale, offrendo tempo e amicizia a quanti hanno subito episodi di bullismo, con il proposito di farli sentire accolti e recuperare la fiducia in loro stessi.

