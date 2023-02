Quirinale: Riccardo, al centralino con la sindrome di Asperger per combattere il Covid**

Roma, 4 feb. Riccardo Maria Jules Van Lysebetten, diciannove anni, di San Donato milanese, volontario della Croce rossa, durante le fasi più acute della pandemia ha prestato costantemente servizio in sala radio, rispondendo alle numerose chiamate di aiuto che arrivavano in centrale. Nonostante le difficoltà relazionali dovute alla sindrome di Asperger, non si è mai tirato indietro e ha trovato nella Croce rossa la possibilità di esprimere le proprie capacità dedicandosi, con grande generosità, ai bisogni di persone in difficoltà.

