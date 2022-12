Ratzinger: Higgins, 'sarà ricordato per i suoi sforzi nel promuovere la pace'**

Dublino, 31 dic. “È con tristezza che i cattolici di tutto il mondo avranno appreso della morte del Papa emerito Benedetto XVI. In questo momento di ritorno della guerra nel nostro continente e in tante aree del mondo, sarà ricordato per i suoi instancabili sforzi per trovare una strada comune nel promuovere la pace e la buona volontà in tutto il mondo, compreso un fermo interesse per la pace nel Nord Irlanda". Così il presidente irlandese Michael D. Higgins sulla scomparsa di Papa Ratzinger.

"Sarà ricordato anche per il valore che attribuiva al lavoro intellettuale e per l'impegno personale che vi diede all'interno della Chiesa cattolica romana, lavoro rispettato sia dai sostenitori che dai critici - ha aggiunto Higgins in una dichiarazione ufficiale - Di particolare importanza è stato il fatto che durante il suo mandato Papa Benedetto ha cercato di evidenziare sia lo scopo comune delle principali religioni del mondo sia le sue ingiunzioni su come le nostre responsabilità individuali come cittadini richiedano i più elevati standard etici nelle nostre azioni".

"Vorrei estendere le mie condoglianze alla sua famiglia - ha concluso il presidente irlandese - a Papa Francesco, all'arcivescovo Eamon Martin, ai suoi amici e colleghi e a tutti i membri della fede cattolica sia in Irlanda che nel mondo”.

