Nuova Delhi, 31 dic. "Addolorato per la scomparsa del Papa emerito Benedetto XVI, che ha dedicato tutta la sua vita alla Chiesa e agli insegnamenti di Cristo Signore. Sarà ricordato per il suo ricco servizio alla società. I miei pensieri sono con i milioni di persone in tutto il mondo che soffrono per la sua scomparsa". Così su Twitter il premier indiano Narendra Modi sulla scomparsa di Papa Ratzinger.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA