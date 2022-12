Rdc: Fazzolari, 'Conte non bluffi, per chi ha figli minori non cambia'**

Roma, 5 dic. "Ho visto un filmato diffuso da Conte di una signora con sei figli. Anche là, almeno una cosa Conte la dovrebbe sapere, ovvero come funziona i reddito di cittadinanza e quali sono le modifiche. Noi abbiamo detto che cambia solamente per i soggetti tra i 18 e i 59 anni senza figli minori a carico e occupabili. Il soggetto che continua a prendere il reddito di cittadinanza è il minore a carico, a prescindere. Persona con sei figli minori a carico viene coperto, e per di più è aggiuntivo all'assegno unico. Quindi quella casistica non è stata modificata rispetto a prima. E' chiaro che se poi invece una forza di opposizione come il M5S va in giro a raccontare che togliamo i soldi ai minori in difficoltà diventa tutto più complicato". Lo afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, arrivando a Palazzo Chigi.

A chi gli domanda se il M5S stia aizzando la piazza, "non dico questo - risponde -, ma dico che raccontare esattamente come stanno le cose è più serio. Uno può non essere d'accordo su come abbiamo modificato il Rdc, basta che lo contesta per come lo abbiamo modificato. Dire che lo abbiamo tolto ai minori a carico non è vero".

