Roma, 19 nov "Alle regionali abbiamo messo in campo candidature ambiziose. Siamo l'unica alternativa alla destra, il Pd ha costruito una coalizione in Lazio e Lombardia per mettere in campo candidature credibili, che se la giocheranno fino in fondo e possono vincere. Majorino e D'Amato corrono per vincere". Lo ha detto Enrico Letta all'Assemblea del Pd.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA