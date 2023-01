Riforme: Casellati, 'punto con Meloni forse settimana prossima, fiduciosa'**

Roma, 27 gen. Con il premier Giorgia Meloni farà il punto "penso la prossima settimana, ora devo riguardare i miei appunti e fare una riflessione anch'io". Lo dice la ministra delle Riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati, uscendo da Palazzo Chigi ma assicurando ai cronisti di non aver parlato con il presidente del Consiglio del tavolo, terminato oggi, sulle riforme: "no, no era per un'altra questione, nulla a che vedere con le riunioni delle scorse settimane. So che è deludente per voi, ma non sarei rimasta solo 10 minuti...", fa notare. (segue)

