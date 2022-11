Riforme: Meloni, maggiore autonomia Regioni senza creare disparità**

Roma, 24 nov. La maggiore autonomia che ciascuna Regione potrà chiedere avrà come unico obiettivo quello di non creare disparità fra cittadini e soprattutto consentire alle Regioni che già oggi sono indietro di realizzare le riforme, le infrastrutture necessarie per migliorare l'efficienza e la qualità dei loro servizi". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento all'Assemblea Nazionale dell'Anci, in corso a Bergamo.

Pubblicità

"Questo duplice obiettivo che ci poniamo - ha preseguito - serve a dare all'Italia un sistema istituzionale che sia più adeguato a rispondere ai bisogni dei cittadini, alle esigenze del suo sistema economico al nostro ruolo, anche di fronte all'Europa e a livello internazionale".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA