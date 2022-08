Roma, 22 ago. "Il sindaco Gualtieri è intervenuto in 16 ore, ci sono dei problemi ma si interviene in tempo reale". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di 'In onda' su La7, a proposito della vicenda che ha portato alla sostituzione del capo di gabinetto del sindaco di Roma.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA