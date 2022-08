Russia: Di Maio, 'tristezza per attentato a Darya Dugina, guerra deve finire'**

Roma, 22 ago. Di fronte ad una morte c'è sempre tristezza, tra l'altro di una persona vittima di un attentato, e ovviamente ci sono le massime condoglianze. L'Ucraina e Kiev ha detto che non c'è nessun coinvolgimento dell'Ucraina come Governo rispetto a quell'attentato. Questo è un altro motivo per cui quella guerra deve finire subito, il prima possibile e mi dispiace che anche oggi la Russia abbia dichiarato che non vuole sedersi al tavolo". Lo ha affermato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a proposito dell'attentato a Darya Dugina, ospite di 'Zona bianca', su Retequattro'.

