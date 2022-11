Roma, 24 nov. "Le elezioni anticipate sono state un danno" anche perchè "hanno portato via le scelta di agenda sociale, e in particolare sul salario minimo, che erano state presentate dal governo e dal ministro Orlando. Ora avremmo una legge di bilancio che avrebbe al centro il salario minimo. Ora invece non c'è e non c'è la volontà del governo di mettere al centro la questione sociale". Così Enrico Letta in Direzione.

