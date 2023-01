Sanremo: Calenda, 'Zelensky al festival fuori contesto'**

Roma, 27 gen, "Esistono contesti adatti a un messaggio drammatico come la guerra ed altri che non lo sono. Non credo gioverebbe a Zelensky, un presidente bravo e che sta difendendo il suo Paese" intervenire "tra una canzone e l'altra. Capisco il senso, cioè l'idea di raggiungere più persone possibile. Ma credo che prevalga il fatto che quel contesto lì svaluta quanto sta accadendo in Ucraina". Così Carlo Calenda Tagadà su La7. "Mi sembrerebbe un po' fuori contesto".

