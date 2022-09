Scuola: Mattarella, 'premiare merito garantendo diritto allo studio'**

Grugliasco (To), 16 set. "Premiare il merito, valorizzare le eccellenze costituisce criterio di grande importanza, ma questo deve accompagnarsi a percorsi formativi davvero accessibili e le condizioni di sostanziale parità devono essere costantemente ricercate e verificate in presenza di mutamenti sociali così veloci. Si tratta dell'autentico diritto allo studio, che va garantito con politiche attive e lungimiranti nel corso del tempo". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Grugliasco, in provincia di Torino, alla manifestazione per l'inaugurazione dell'anno scolastico.

