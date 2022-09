Scuola: Mattarella, 'serve grande patto nazionale'**

Grugliasco (To), 16 set. "Si torna a scuola –finalmente sempre in presenza- ed è motivo di sollievo e di entusiasmo. Serve una intensa e larga presa di coscienza collettiva. Dobbiamo dare vita, nella pratica quotidiana, a un grande patto nazionale sulla scuola che coinvolga le istituzioni, le famiglie, i docenti, i cittadini". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Grugliasco, in provincia di Torino, alla manifestazione per l'inaugurazione dell'anno scolastico.

