Scuola: Mattarella, 'sostenere disabili anche con comportamenti quotidiani'**

Grugliasco (To), 16 set. "Il nostro sistema scolastico ha sviluppato negli anni delle efficaci politiche di sostegno. Ma sulle soluzioni che riguardano la disabilità non ci si può adagiare. Servono continue messe a punto e aggiornamenti; e soprattutto concreti e coerenti comportamenti quotidiani". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Grugliasco, in provincia di Torino, alla manifestazione per l'inaugurazione dell'anno scolastico.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA