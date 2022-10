Senato: sospetti M5S, inciucio Renzi per sfilarci presidenza commissione**

Roma, 13 ott. Un "inciucio" per sfilare al M5S la presidenza di una commissione, una delle due tra Copasir e Vigilanza Rai che spettano all'opposizione. E' il sospetto che serpeggia nei vertici del M5S -spiegano fonti beninformate all'Adnkronos- dopo i voti che hanno sostituito, per l'elezione di Ignazio La Russa allo scranno più alto del Senato, quelli mancanti di Fi. E così ora il timore è che sfumi ai 5 Stelle la presidenza di una Commissione, quella della Vigilanza Rai particolamente ambita dai grillini. "Renzi è solo giochi di Palazzo", il commento sferzante che trapela all'Adnkronos dal quartier generale di Campo Marzio, dove si registra grande amarezza "per il solito giochino" dell'ex premier.

