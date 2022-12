Servizi: Renzi, 'su vicenda autogrill qualcuno ha violato il segreto di Stato'**

Roma, 15 dic. Sulla vicenda dell'incontro "di routine" all'autogrill con il funzionario dei Servizi segreti Marco Mancini "qualcuno ha violato il segreto di Stato. Violare il segreto di Stato porta a 24 anni di carcere". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di 'Omnibus' su La7.

"Lo scopriremo solo vivendo, ho un paio di idee", ha proseguito l'ex premier e di fronte ad un riferimento a Giuseppe Conte ha replicato: "chiamatelo e chiedetegli semplicemente perché ha detto che ha ricevuto quella carta quando era a palazzo Chigi e poi ha detto no, mi sono sbagliato. Anche i giornalisti non possono violare il segreto di Stato. Hanno il segreto professionale, importante, che per me va difeso, ma anche i giornalisti sono chiamati a rispettare il segreto di Stato, persino loro".

"Ho presentato in queste ore -ha ribadito poi Renzi- una denuncia di 39 pagine al Comando dei Carabinieri del Senato perché lo trasmetta al pubblico ministero che segue queste vicenda, in cui spiego perché questa storia non sta in piedi neanche con gli stecchetti. Vediamo se ha ragione chi dice come 'Report' che c'era una professoressa, che il padre stava male".

