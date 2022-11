Shoah: Meloni vede vertici World Jewish Congress, più impegno contro antisemitismo**

Roma, 23 nov.Incontro questa mattina a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente del World Jewish Congress, Ronald Lauder. Nel corso del colloquio, al quale hanno partecipato anche la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di Segni e la presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello, è emersa piena sintonia sulla necessità di un forte e più incisivo impegno comune per combattere in ogni sua forma l'antisemitismo, fenomeno in preoccupante crescita anche attraverso il web e i social network. Meloni ha, inoltre, sottolineato l'imprescindibile importanza delle comunità ebraiche per l'identità nazionale italiana ed europea. Ne dà notizia Palazzo Chigi.

