Sicilia: Schifani, 'scontro istituzionale tra Corte conti e Consulta, mai visto nulla del genere'**

Catania, 4 dic. "C'è un conflitto tra poteri e questo è palese, la Corte dei conti ha impugnato davanti alla Corte costituzionale un provvedimento del Governo. E questo scontro istituzionale, da politico, non lo avevo mai visto". Lo ha detto il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani, parlando alla Festa tricolore di Fratelli d'Italia. "Arrivare a una impugnativa della Corte dei conti davanti alla Consulta non lo avevo mai visto", dice ancora. "Ieri il Presidente della Corte dei conti ha dichiarato che l'ordinanza che stava leggendo sarebbe stata notificata al Mef, perché è controparte, no?".

