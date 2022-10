Sport: Guglielmi (Anpals), 'caro bollette è solo speculazione, le palestre chiuderanno'**

Roma, 5 ott. "Quello delle bollette è un problema serio, piscine e palestre stanno cercando di tamponare con gli aumenti degli abbonamenti, ma è un cane che si morde la coda. Il punto è che tutto è dovuto a una speculazione di aziende che si arricchiscono con la compiacenza dello Stato, che invece dovrebbe difenderci". Lo dice all'Adnkronos Giampiero Guglielmi, presidente dell'Anpals, associazione nazionale palestre e impianti sportivi. "Quindi mi auguro che lo stato si impegni a contrastare la speculazione, con il famoso tetto. La guerra non c'entra niente, ma il problema è che la gente ci crede e se ci cadiamo significa che siamo un popolo di beoti".

"Le palestre sono parte del tessuto sociale, mantengono finché possibile ma imploderanno. mi auguro che il nuovo governo metta un punto a questa situazione, quantomeno calmierando i costi: è impensabile che arrivino bollette triplicate o quadruplicate solo per la speculazione, significa che lo Stato è complice. Moltissime palestre chiuderanno come è successo durante il lockdown. Mi auguro che questo nuovo governo possa mantenere quanto promesso, almeno per non perdere la faccia, ma la vedo molto dura".

