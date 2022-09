Tennis: Coppa Davis, Sinner supera Cerundolo e Italia-Argentina 2-0**

Bologna, 16 set. Jannik Sinner porta il secondo punto dopo, quello del successo sull'Argentina in Coppa Davis, con l'Italia che conduce 2-0 in attesa del doppio. Dopo il successo di Berrettini nel primo singolare del match valido per il gruppo A di Coppa Davis, alla Unipol Arena di Bologna il numero uno azzurro Sinner, numero 11 Atp, si è imposto sull'argentino Francisco Cerundolo, numero 27 del ranking, con il punteggio di 7-5, 1-6, 6-3 in due ore e 36 minuti di gioco al sesto match point.

