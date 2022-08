Washington, 1 ago. "Gli Stati Uniti hanno ucciso il leader di al-Qaeda Ayman al-Zawahiri" in un attacco condotto con dei droni. Lo riferisce il sito Usa 'Politico'.

In una dichiarazione ai giornalisti, un alto funzionario dell'amministrazione Usa aveva affermato che “durante il fine settimana gli Stati Uniti hanno condotto un'operazione antiterrorismo contro un importante obiettivo di al-Qaeda in Afghanistan. L'operazione ha avuto successo e non ci sono state vittime civili".

